ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika

ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı

30.01.2021 09:01
ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı, System.String[]

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'ta bulunan 4 taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'ta bulunan 4 taşınmazın satışına onay verdi.

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların 3 milyon 180 bin lira bedelle özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Mustafa Akdeniz'e, Niğde'nin merkez ilçesinde yer alan taşınmaz ve üzerindeki yapıların 2 milyon 30 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Dalar'a, Tokat'ın Turhal ilçesindeki taşınmazın 1 milyon 675 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Enes Hamamcı'ya ve aynı yerdeki bir başka taşınmazın da 2 milyon 910 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Caner Somuncu'ya satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karahisar, Niğde, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Minik Hira'nın Anıtkabir hayali gerçek oluyor! Bakan Akar, Ankara'ya davet etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Türkiye'ye getirilen 3 Türk denizci korsanların yaşattığı dehşeti anlattı: Kapıları taradılar, balyozlarla vurdular Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu         
10:15
Iraklı genç kızı fuhşa zorlayan Suriyeli çete, fidye isteyince yakayı ele verdi Iraklı genç kızı fuhşa zorlayan Suriyeli çete, fidye isteyince yakayı ele verdi         
10:01
Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine abla demesiyle yaşadı Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine abla demesiyle yaşadı         
09:29
Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı         
09:20
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı         
04:23
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 10:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖİB Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat'taki 4 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei