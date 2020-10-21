OİB, Almanya'ya Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenledi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Meksika ve İngiltere'nin ardından en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programın açılış oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, otomotiv ihracatında toparlanmayı eylül ayı ile birlikte gördüklerini ifade etti. Bu durumun kendilerine pozitif sinyaller verdiğini belirten Pekcan, "Önümüzdeki aylarda ciddi artışlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün en önemli ihracat ürünlerinin başında geldiğini, Almanya'nın da yine önemli ihracat pazarlarımızdan birisi olduğunu vurgulayan Pekcan, "Küresel tedarik zincirleri desteklerinde otomotiv sektörü de yer alıyor. Küresel tedarik zincirleri desteklerinden faydalanan 84 firmadan 40'ı otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dış ticaretimizde güçlü toparlanmalar görüyoruz. Türkiye her şeye rağmen belli bir direnç ve hedefleri doğrultusunda yoluna devam etmektedir ve bu yolda ihracatçılara önemli sorumluluklar düşmektedir. İhracatçılarımızın gayretleri son derece önemlidir."

"Programa, 25'i Türk, 50'si Alman olmak üzere toplam 75 firma katılıyor"

Almanya'ya Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılış konuşmasını yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de Türk otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör kuruluşu olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak amacıyla mevcut ve alternatif pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

OİB'in haziran ayından itibaren başlattığı Dijital Sektörel Ticaret Heyeti etkinlikleriyle Türk firmalarını hedef pazarlardaki firmalarla buluşturmaya devam ettiğini aktaran Çelik, "Meksika ve İngiltere'nin ardından son olarak en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programına imza attı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteği ile 19-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek programa, 25'i Türk, 50'si Alman olmak üzere toplam 75 firma katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sektör olarak 2019 yılında 30,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"32 milyar dolar hedefiyle 2020 yılına çok iyi başlamıştık. Ancak pandemi hedefleri değiştirdi. Haziran ayı ile başlayan normalleşme dönemiyle birlikte Eylül ayında ihracatta geçen senenin düzeyine ulaşıldı. Almanya Otomotiv Sektörümüz için önemli bir pazar. Otomotiv sektöründe her 100 dolarlık ihracatın 15 dolarlık kısmı Almanya'ya yapılıyor."

"Otomotiv sektörü eylül ayında ihracatını artırdı"

Online ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise pandemiyle birlikte mart ayında daralma yaşandığını anımsattı.

Ancak Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda da neler yapabileceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Gülle, "Ülke sanayinin dinamosu olan Otomotiv sektörü eylül ayı ile birlikte ihracatını pandemi öncesi rakamlara ulaştırdı ve yüzde 5 de arttırdı. Ülkemiz bu alandaki yeni yatırımlarla otomotiv sektöründeki yapısını güçlendirecek, dış pazar payını daha da arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olarak katılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Almanya'da pandeminin ikinci dalga korkusunun yaşandığını aktardı.

Almanya'da sanayi cirosunun yüzde 24'ünün otomotiv endüstrisinden kaynaklandığını, dünyada satılan her 5 araçtan birisinin Almanya'da üretildiğini belirten Aydın, dünyada otomobil üretiminde dördüncü sırada bulunan Almanya'nın yılda 16 milyondan fazla araç ürettiğini ve yüzde 75'ini ihraç ettiğini ancak pandemi yüzünden bu senenin ilk sekiz ayında Almanya'nın otomobil üretiminde yüzde 36 azalma olduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından bilgilendirme sunumları ile devam eden program, 23 Ekim tarihine kadar firmalar arası görüşmelerle sürecek.