OİB, Brezilya ve Arjantin'e yönelik çevrim içi "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğince (OİB), Brezilya ve Arjantin'e otomotiv ihracatını artırma hedefiyle çevrim içi "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı başlatıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle, 9 Temmuz'a kadar sürecek etkinliğe Türkiye'den 20 otomotiv firması katılıyor.

Programda, otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında çevrim içi toplantılar, Brezilya ve Arjantin'deki firmalar ile Türk katılımcı şirketler arasında ikili iş görüşmeler yapılıyor.

Açıklamada, açılıştaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Brezilya ve Arjantin'in Güney Amerika'da en çok önem verdikleri pazarların başında geldiğini belirtti.

Brezilya ve Arjantin pazarlarının dinamik ve önünün açık olduğunu belirten Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu pazarlar, toplam 250 milyonluk bir nüfusla ciddi bir potansiyeli ve hızla gelişen bir orta sınıfı bünyesinde barındırıyor. Brezilya'nın 160 milyar dolara yakın ithalatında ülkemizin aldığı pay yalnızca 717 milyon dolar seviyesinde. Otomotiv sektörü özelinde ise Brezilya'ya ihracatımız, 2020'de önceki yıla oranla yüzde 48 artışla 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2021'de bu rakamı geçeceğimizi düşünüyoruz. Arjantin'in 42 milyar dolarlık toplam ithalatından yalnızca 196 milyon dolarlık bir pay alıyoruz. Arjantin'in toplam otomotiv ithalatı geçen yıl 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında ihracatçılarımız Arjantin'e 19,5 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Bu yıl şimdiden bu rakamı geçtik. Rakamlar oldukça net. Önümüzde iki potansiyelli ülke var. Nokta atışı doğru ürün ve doğru sektörlerle hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye ve bu ülkelerden alacağımız payı artırmak için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak"

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu da Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde güçlü bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Katma değerli üretimle rekabetçiliklerini korumak ve dünyanın dört bir tarafında etkilerini daha da güçlendirmek istediklerini aktaran Sabuncu, "Kurulu kapasitesi yıllık 2 milyon adet olan ve son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan endüstrimiz bize cesaret veriyor. Bu yıl hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Sabuncu, Brezilya ve Arjantin'e ihracatı yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu ülkelerle ilgili bazı ekonomik göstergelere değinen Sabuncu, şöyle devam etti:

"Dünyanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya, 200 milyonu aşkın nüfusa sahip ve 2020 yılı motorlu araç tescillerine göre dünyanın en büyük 7'nci otomobil pazarı. Geçen yıl sadece otomotiv sektöründen yaklaşık 10 milyar dolar ithalat yaptı. Pandeminin olumsuz etkisine rağmen Brezilya geçen yıl Türk otomotiv sektörünün değer bazında ihracat artışı yaşadığı ülkelerden biri oldu. Arjantin ise Brezilya'nın ardından Güney Amerika'nın ikinci büyük motorlu araçlar pazarına sahip. 2020 yılında toplam sektör ithalatı yaklaşık 5 milyar dolar olmuş. Sektörümüzün ihracatı ise 20 milyon dolar. Bu ülkeler için ürünlerimiz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre fiyat avantajına sahip ve bu konudaki farkındalığı artırmamız önem taşıyor."

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve Brazilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş ile Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ve Sao Paulo Ticaret Müşaviri Cansu Dinçer Zeybek de değerlendirmelerini aktardı.