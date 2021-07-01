OİB, Brezilya ve Arjantin'e yönelik "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 5-9 Temmuz tarihlerinde Brezilya ve Arjantin'e yönelik "Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenleyecek.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle çevrim içi gerçekleştirilecek programa, Türkiye'den 20 firma katılacak. Programda, Türk ve yabancı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam- Tayland, Güney Afrika ve Rusya'ya yönelik otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini belirtti.

Çelik, "Pandemide gerek mevcut gerekse alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Latin Amerika, otomotivde hedef pazarlarımız arasında. Programın, başta bölgeye olan 346 milyon dolarlık otomotiv ihracatı olmak üzere genel ihracat artışına katkı sunmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın açılışında, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ve Sao Paolo Ticaret Müşaviri Cansu Dinçer Zeybek'in konuşma yapması bekleniyor.