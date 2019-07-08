OİB'den Güney Amerika'ya otomotiv ihracatını artıracak heyet gezisi

OİB'in gerek Türkiye'nin Güney Amerika kıtasına ihracatını gerekse ülkeler arasında karşılıklı otomotiv ticaretini artırmak amacıyla düzenlediği program kapsamında, Türkiye'den 12 firma temsilcisi Peru ve Kolombiya'nın otomotiv ithalatçı, toptancı firmaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

İkili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, Ticaret Müşavirliklerinin desteğiyle iki ülke otomotiv sektörü hakkında bilgilendirme sunumları da yapıldı. Ayrıca Kolombiya Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi ziyareti gerçekleştirildi. Heyet gezisine katılan Türk firmaları, Aksa Global, Are Otomotiv, Ateş Otomotiv, Besco Otomotiv, Esan Akümülatör, Kale Balata, Klas Otomotiv, Özteknik Motorlu Taşıtlar ve Makine, Sab Otomotiv, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Sanayi, TCM Motorlu Araçlar ve Telsama Metal'den oluştu. Türk firmaları akümülatör, klips, stablizer, yay, burç, elektronik korna, montaj kiti, radyatör, kamyon treyler ve otobüs yedek parçaları gibi çok sayıda ürün ve hizmetlerini Güney Amerikalı firmalara tanıttı.

Türkiye'nin iki ülkeye sektör ihracatı 30 milyon dolar

Türkiye'nin önemli bir pazar potansiyeli barındıran Kolombiya ve Peru'ya toplam otomotiv sektörü ihracatı geçen yıl 30 milyon dolar oldu. Peru'nun ana ve tedarik sanayinde, Kolombiya'nın da tedarik sanayinde net ithalatçı olması, pek çok ülke için olduğu kadar Türk otomotiv firmaları açısından da avantaj yaratıyor. Ticaret heyeti gezisi, bu anlamda sadece Türkiye'nin ihracatına değil, ülkeler arası ticaretin artmasına da katkıda bulundu.

Türkiye'nin Kolombiya'nın tedarik sanayisinde şansı büyük

Güney Amerika'da 50 milyonluk nüfusu ile en kalabalık ülkelerden olan Kolombiya, 2024 yılında 200 bin adetlere ulaşması beklenen motorlu araç üretimi ile sektörde önemli bir pazar potansiyeline sahip bulunuyor. Tedarik sanayide yatırımı olmadığı için bu alanda net ithalatçı olan Kolombiya, ithalatta da nispeten düşük gümrük vergileri uyguluyor. Ana sanayi ürünleri ithalatında daha yüksek gümrük vergileri olan ülkenin yine tedarik sanayi gümrük vergileri de makul düzeyde bulunuyor. Türk otomotiv firmaları açısından da avantaj yaratan bu durum, Kolombiya'ya yönelik otomotiv ihracatının tamamına yakınının tedarik sanayi ürünlerinden gerçekleştiği düşünüldüğünde, Türkiye için daha önemli bir paya ulaşma imkanı doğuruyor.

Kolombiya'ya otomotiv ihracatı 15 milyon dolar

Otomotiv üretimi düşük olan Kolombiya'nın ithalatı 2018 yılında 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatta ağırlığı Meksika, Brezilya, Japonya, ABD, Çin ve Arjantin gibi ülkeler alıyor. Kolombiya'nın sektör ihracatı ağırlıklı binek otomobiller olmak üzere yıllık 645 milyon dolar düzeyinde iken, Türkiye'nin Kolombiya'ya otomotiv ihracatı ise son üç yıldır ortalama 15 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Tamamına yakını tedarik sanayi ürünlerinden oluşan ihracatta, karoser ve aksamı, aküler, otobüs ve kamyon dış lastikleri, traktör aksam ve parçaları, römork ve yarı römorklar, alternatörler-şarj dinamoları önemli pay alıyor.

Peru, otomotivde net ithalatçı durumunda

Otomotiv ana ve tedarik sanayide herhangi bir üretimi olmadığından net ithalatçı durumunda olan Peru da Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya ile karşılaştırıldığında daha az potansiyel barındırıyor. Binek otomobiller dışında kalan otomotiv ürünlerine gümrük vergisi uygulamaması göz önüne alındığında Peru, Türkiye için önemli bir alternatif pazar konumunda. Peru'nun ayrıca binek otomobillere uyguladığı gümrük vergileri de oldukça düşük. Bu kapsamda 32,5 milyonluk nüfusu ve 7.150 dolarlık kişi başı geliri olan Güney Amerika'nın büyük ülkelerinden olan Peru'nun hem Türk tedarik sanayi hem de ticari araç ihracatçıları açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.

Türkiye'nin Peru'ya ihracatı dört kat arttı

Ağırlıklı olarak Çin, Brezilya, Japonya, Kore, Meksika ve ABD gibi ülkelerden yaptığı otomotiv ithalatı 3,5-4 milyar dolar aralığında seyreden Peru'ya, Türkiye'nin sektör ihracatı ise 15 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Peru'ya otomotiv ihracatı 2012 yılından bu yana dört kat artarken, 2018 yılında ise 15 milyon dolara yaklaştı. Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli barındıran Peru'ya otomotiv ihracatının 7,9 milyon doları otobüs-midibüs-minibüsler, 6,2 milyon doları ise tedarik sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türkiye'nin tedarik sanayinde Peru'ya yönelik başlıca ihraç ürünleri arasında; süspansiyon amortisörleri, traktör aksam ve parçaları, taşıyıcı akslar için aksam ve parçalar, elektrikli kornalar, kamyon ve otobüs dış lastikleri yer alıyor.