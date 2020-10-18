OİB'den Rusya'da Türk otomotiv sektörü tanıtımı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye'nin önemli ticari partnerlerinden Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak amacıyla Adam Smith Rusya Otomotiv Forumu'na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in Türkiye'nin Rusya'ya olan yıllık 528 milyon dolar otomotiv ihracatını artırmak amacıyla katılım sağladığı etkinlikte, çok sayıda ana ve tedarik sanayi üreticilerinin yanı sıra ilgili hizmet kuruluşlarından üst düzey isimler de yer aldı.

Forumda, "Yeni Mobilite ve Küresel Trendler", "Elektrikli ve Otonom Araçlar", "Verimlilik ve Yeni Satış Stratejileri" gibi pek çok başlıkta sektör profesyonelleri tarafından endüstrinin bugünü ve geleceği ele alındı.

Rusya'nın en prestijli ve önemli otomotiv endüstrisi etkinliği olarak bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve iki gün süren forumda OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu tarafından Türk otomotiv sektörü hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sabuncu, otomotiv endüstrisinin Türkiye'de son 14 yılın en büyük ihracatçı sektörü olduğunu ve 6 bin ihracatçı firma ile geçen yıl 30,6 milyar dolar dış satıma imza attığını vurguladı.

Türkiye'nin 2 milyon adetlik üretim kapasitesi ve 1,46 milyon adetlik araç üretimi ile dünyada 14'üncü, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında da 4'üncü büyük motorlu araç üreticisi olduğunu, motorlu araç üretiminde Avrupa'dan yüzde 8 pay aldığını ifade eden Sabuncu, yine AB ülkeleri arasında ticari araçlarda 3'üncü, binek otomobillerde 7'nci ve toplam üretimde 4'üncü büyük üretici olduğunu bildirdi.

Sabuncu, gelişmiş bir tedarik sanayi altyapısına sahip Türkiye'nin 200 yabancı yatırımcıya ev sahipliği yaptığı, tedarik sanayinin 200 bin kişiye istihdam sağladığı ve 10,6 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini de paylaştı.

Ayrıca, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarının yüzde 77'lik pay ile AB üyeleri olduğunu ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin en büyük pazarlar arasında yer aldığını aktaran Sabuncu, Türkiye'nin otomotiv üretiminin yüzde 86'sını ihraç ettiğini belirtti.

Orhan Sabuncu, 2018 yılında 31,6 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kıran otomotiv endüstrisinin 158 Ar-Ge merkezi ve 29 tasarım merkezine sahip olduğunu, dünyanın önde gelen markalarının üretiminin yapıldığını kaydetti.