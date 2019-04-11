Son Dakika Haberleri: Öib'den Taşınmaz Satışı

Öib'den Taşınmaz Satışı

1 saat önce

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.

Öib'den Taşınmaz Satışı, System.String[]
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 6 bin 22 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 52 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Lejant Proje Yapı Endüstrisi ve Danışmanlık Limited Şirketine satılmasına onay verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Özelleştirme İdaresi, İstanbul, Güncel
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