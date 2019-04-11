Öib'den Taşınmaz Satışı
1 saat önce
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.
Özelleştirme İdaresi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:36 Kaynak: AA
Başkanlığınca (ÖİB) ihalesi gerçekleştirilen İstanbul
'un Eyüpsultan ilçesindeki taşınmazın satış işlemi onaylandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÖİB tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri çerçevesinde, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk
Mahallesi'ndeki 6 bin 22 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, ihalede 52 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Lejant Proje Yapı Endüstrisi ve Danışmanlık Limited Şirketine satılmasına onay verildi.
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