ÖİB'den taşınmaz satışı
15 dakika önce
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 10 ildeki 18 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:34 Kaynak: AA
Başkanlığınca (ÖİB) aralarında Ankara
, İstanbul
ve İzmir
'in de yer aldığı 10 ildeki 18 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara, İzmir, Muğla
, Aydın
, Afyonkarahisar, Ağrı
, Erzurum
, Tokat
, Niğde
ve Muş
'taki toplam 18 taşınmaz satışa çıkarıldı.
Söz konusu gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.
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