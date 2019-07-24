Son Dakika Haberleri: ÖİB'den taşınmaz satışı
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ÖİB'den taşınmaz satışı

15 dakika önce

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 10 ildeki 18 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'den taşınmaz satışı, System.String[]
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 10 ildeki 18 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara, İzmir, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Ağrı, Erzurum, Tokat, Niğde ve Muş'taki toplam 18 taşınmaz satışa çıkarıldı.
Söz konusu gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.
Özelleştirme İdaresi, İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:34 Kaynak: AA
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