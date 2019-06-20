ÖİB'den taşınmaz satışları
1 saat önce
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Amasya'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.
Özelleştirme İdaresi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Başkanlığınca (ÖİB), Eskişehir
, Afyonkarahisar, Kastamonu
ve Amasya
'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.
Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Afyonkarahisar'da 5, Eskişehir'de 4, Kastamonu'da 2 ve Amasya'da 1 taşınmazın, özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi verenlere satılması kararlaştırıldı.
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