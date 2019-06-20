Son Dakika Haberleri: ÖİB'den taşınmaz satışları
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ÖİB'den taşınmaz satışları

1 saat önce

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Amasya'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.

ÖİB'den taşınmaz satışları, System.String[]
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Amasya'daki bazı taşınmazların satışına onay verildi.
Konuya ilişkin ÖİB kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Afyonkarahisar'da 5, Eskişehir'de 4, Kastamonu'da 2 ve Amasya'da 1 taşınmazın, özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi verenlere satılması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Kastamonu, Afyon, Eskişehir, Amasya, Ekonomi
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