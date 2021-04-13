OİB, dijital otomotiv ihracatında Amerika kıtasına uzandı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklerini sürdürüyor. OİB, geçen aralık ayında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul'un desteğiyle düzenlediği Türkiye'nin ilk 3D dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye'nin ikincisini düzenliyor. OİB, 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı ile Covid-19 salgını sonrası üyelerine yeni ihracat pazarlarının kapısını açmayı ve mevcut ihracat potansiyelini artırmayı planlıyor.

Amerika kıtası başta olmak üzere dünyadan çok sayıda ziyaretçinin ağırlanacağı fuara, toplam 58 Türk firması katılıyor. Fuarda, Türk otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu stantlarında tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı bir tanıtım faaliyeti yürütecek. Firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden iletişim kurulabilecek.

Çelik: "Amerika üzerinden dünyaya tanıtım yapılacak"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi öncesi ihracat rakamlarını yakalamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekti. Çelik "Bu kapsamda ilkini geçen yıl düzenlediğimiz üç boyutlu dijital fuar AutoExpo ile Türk otomotiv sektörünü Amerika kıtası üzerinden tüm dünyadaki otomotiv firmalarına dört gün boyunca tanıtacağız. Fuar programı dahilinde Türk otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında sektöründe uzmanların katılacağı webinar etkinlikleri ile de tanıtım faaliyetlerimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Fuarın üçüncüsünü ise haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik olarak planlıyoruz" dedi. - BURSA