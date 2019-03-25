OİB ile Türk firmaları Belarus ihracatını artıracak
1 saat önce
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 17 Türk otomotiv firmasıyla Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 17 Türk otomotiv firmasıyla Belarus
Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34
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