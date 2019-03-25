Son Dakika Haberleri: OİB ile Türk firmaları Belarus ihracatını artıracak

OİB ile Türk firmaları Belarus ihracatını artıracak

1 saat önce

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 17 Türk otomotiv firmasıyla Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi.

OİB ile Türk firmaları Belarus ihracatını artıracak, System.String[]
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 17 Türk otomotiv firmasıyla Belarus Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 

Belarus, Ekonomi
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