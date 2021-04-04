OİB-Otomotiv ihracatı Mart'ta yüzde 40 artışla 2.9 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı Mart ayında yıllık bazda yüzde 40 artışla 2.9 milyar dolara yükseldi.

Böylece, 2021 yılında ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrek ihracatı da yüzde 10 artışla 7.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk üç aylık ortalama ihracatı da 2.56 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik , "Geçen ayki yüksek artışta, pandeminin etkisinin geçen yıl Mart ayından itibaren görülmeye başlanması da baz etkisi yarattı. Mart ayında tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli artış gösterdi. Aynı şekilde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'una da çift haneli artış kaydettik" dedi.Martta en büyük ürün grubu yüzde 36.5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da 4.5 azalarak 98 milyon dolar oldu.Tedarik endüstrisinde ihracat Almanya 'ya yüzde 51, İtalya 'ya yüzde 102, Fransa 'ya yüzde 39, ABD'ye yüzde 35, Rusya 'ya yüzde 65, Birleşik Krallık 'a yüzde 23, Polonya 'ya yüzde 58 artarken, Romanya 'ya yüzde 34 düştü.Binek otomobil ihracatı Fransa'ya yüzde 93, İtalya'ya yüzde 162, İspanya 'ya yüzde 62, Almanya'ya yüzde 94, Polonya'ya yüzde 62, Mısır 'a yüzde 49 artarken, İsrail 'e yüzde 28 düştü.Endüstrisinin en büyük pazarı Almanya'ya ihracat yüzde 48 artışla 432 milyon dolara, Fransa'ya yüzde 75.5 artışla 320 milyon dolara, Birleşik Krallık'a ihracat da yüzde 55 artarak 280 milyon dolara yükseldi. Mart ayında önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 109, İspanya'ya yüzde 58, Belçika 'ya yüzde 40, Polonya'ya yüzde 67, ABD'ye yüzde 47, Mısır'a yüzde 35 ihracat artışı olurken, İsrail'e yüzde 16, Romanya'ya yüzde 15, Hollanda 'ya yüzde 19 düşüş görüldü.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 43 artışla 1 milyar 914 milyon dolar olurken, AB ülkeleri ihracattan yüzde 66 pay aldı. Martta Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 51, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 42, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 52 ihracat artışı görüldü.