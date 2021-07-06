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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması: Kamu kontrolü devam edecek, kişi ya da kuruma satışı söz konusu değil - Son Dakika

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması: Kamu kontrolü devam edecek, kişi ya da kuruma satışı söz konusu değil

06.07.2021 15:45
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması: Kamu kontrolü devam edecek, kişi ya da kuruma satışı söz konusu değil, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim AŞ ile ilgili bir açıklama yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil." denildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile asırlık Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili açıklama yaptı. ÖİB tarafından yapılan açıklamada, TEİAŞ'nin halka arz yoluyla özelleştirileceği ve çoğunluk hissesinin yine kamuda kalacağı belirtildi. ÖİB, TEİAŞ üzerindeki kamu kontrolünün devam edeceğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır. Söz konusu kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ'taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA BAĞLILIĞI DEVAM EDECEK

Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ'ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlılığı devam etmektedir.

TEİAŞ'ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ'ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır.

"FAALİYETLER KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK"

Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ'ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir. Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir."

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması: Kamu kontrolü devam edecek, kişi ya da kuruma satışı söz konusu değil

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması: Kamu kontrolü devam edecek, kişi ya da kuruma satışı söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi


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