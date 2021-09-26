Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Hancı, Erzurum'da genç okçularla bir araya geldi - Son Dakika

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Hancı, Erzurum'da genç okçularla bir araya geldi

Türkiye Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Hasan Basri Hancı, Erzurum'da bir araya geldiği gençlerle ok atıp yay gerdi.

Türkiye Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Hasan Basri Hancı, Erzurum'da bir araya geldiği gençlerle ok atıp yay gerdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Hasan Basri Hancı'nın Aziziye Gençlik Merkezi'nde yapılan ok atma antrenmanını ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hancı, gençlik merkezinde ciddi bir okçuluk alt yapısı kurulduğunu aktardı. Hancı, merkezde gayreti ve uzun vadeli çalışmaları sonucunda ülkeye madalyalar kazandıracak sporcuların çıkabileceğini kaydetti.

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