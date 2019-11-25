Son Dakika Haberleri: Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı
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Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ok atmaya 1,5 yıl önce başladı, ilk madalyasını kazandı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası düzenlendi. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımından Ahmet Avşar da yer aldı. İki gün süren müsabakalarda güçlü rakiplerine karşı ter döken Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. Spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, takım antrenörü Murat Öz ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Avşar, yeni hedefinin altın madalya olduğunu da söyledi.


Bu bir başlangıç devamı gelecek


Öte yandan, 29 Eylül günü Veteranlar Açık Hava İstanbul İl Şampiyonası'na katılan Bircan Çiçek de makaralı yay kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyaya kavuşmuştu. Her zaman sporcuların yanında olduğunu ifade eden Başkan Çağırıcı da "1.5 sene önce ok atmaya başlayan değerli sporcularımızı kısa sürede elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve devamı gelecek" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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