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Ok atmaya yeni başladı, madalya kazandı

6 saat önce

BAĞCILAR Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ok atmaya yeni başladı, madalya kazandı, System.String[]

BAĞCILAR Belediyesi Engelli Okçuluk takımı sporcularından Ahmet Avşar, katıldığı Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde Salon Okçuluk İstanbul İl Şampiyonası düzenlendi. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımından Ahmet Avşar da yer aldı. İki gün süren müsabakada ter döken Avşar, makaralı yay büyükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı elde etti. Spor hayatında ilk madalyasını kazanan Avşar, katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, takım antrenörü Murat Öz ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Avşar, yeni hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEK"

Şampiyona da madalya kazanan Ahmet Avşar'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 1.5 sene önce ok atmaya başlayan değerli sporcularımızı kısa sürede elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu bir başlangıç ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
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