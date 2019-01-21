Son Dakika Haberleri: Ok Google! Google Asistan Evi'ni Geziyoruz | Vlog

Ok Google! Google Asistan Evi'ni Geziyoruz | Vlog

1 saat önce

Google'ın İstanbul Polonezköy Cumhuriyet Köyü'nde yer alan Google Asistan Evi'ni ziyaret ederek Google Asistan'ın detaylarını deneyimlemiş olduk.

Google'ın İstanbul Polonezköy Cumhuriyet Köyü'nde yer alan Google Asistan Evi'ni ziyaret ederek Google Asistan'ın detaylarını deneyimlemiş olduk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:30 Kaynak: Youtube

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