Ok Google! Google Asistan Evi'ni Geziyoruz | Vlog
1 saat önce
Google'ın İstanbul Polonezköy Cumhuriyet Köyü'nde yer alan Google Asistan Evi'ni ziyaret ederek Google Asistan'ın detaylarını deneyimlemiş olduk.
Google'ın İstanbul Polonezköy Cumhuriyet Köyü'nde yer alan Google Asistan Evi'ni ziyaret ederek Google Asistan'ın detaylarını deneyimlemiş olduk.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:30 Kaynak: Youtube
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