Son Dakika Haberleri: 'OK' nefret sembolü listesine girdi: Beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların yeni işareti
Son Dakika Dünya Haber

'OK' nefret sembolü listesine girdi: Beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların yeni işareti

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) son raporunda tamam anlamına gelen "okay" (OK) işaretinin beyaz üstünlüğüne inanan ırkçıların sembollerinden birisi haline geldiğini söyledi.

'OK' nefret sembolü listesine girdi: Beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların yeni işareti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) son raporunda tamam anlamına gelen "okay" (OK) işaretinin beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların sembollerinden birisi haline geldiğine dikkat çekti.


Raporda beyaz üstünlüğüne inanan gruplara dahil kişilerin baş parmağını ve işaret parmağını birleştirip diğer parmaklarını havaya kaldırarak oluşturulan OK hareketini sembol olarak kullanmaya başladıkları belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti
Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 22:41:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'OK' nefret sembolü listesine girdi: Beyazların üstünlüğüne inanan ırkçıların yeni işareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]