"TBMM'de bu hafta" başlıklı haberimizin başlığında "OK." ibaresi sehven yer almıştır. - Son Dakika

"TBMM'de bu hafta" başlıklı haberimizin başlığında "OK." ibaresi sehven yer almıştır.

25.04.2021 11:07

TBMM'de bu hafta akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM'de bu hafta akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, 27 Nisan Salı günü, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, petrol türevli ürünlerin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilecek.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü toplanacak. Komisyonun salı günkü toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Yetiş'i dinleyecek.

Komisyonun çarşamba günkü toplantısında ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker konuşma yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun salı günkü toplantısında komisyona başkan seçimi yapılacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Akaryakıt, Türkiye, Salı, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'TBMM'de bu hafta' başlıklı haberimizin başlığında 'OK.' ibaresi sehven yer almıştır. - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş Kripto Tosuncuk'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Emekli bir polisi yakın koruma olarak tutmuş

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka         
11:57
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş Kızını boğup intihar eden iş insanı, korkunç sona bu videoyu çekerek gitmiş         
10:43
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü         
10:27
Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu         
10:15
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 12:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "TBMM'de bu hafta" başlıklı haberimizin başlığında "OK." ibaresi sehven yer almıştır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei