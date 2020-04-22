OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı - Son Dakika Ekonomi

OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılında mali destek programlarından 73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı.

OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2019 yılında mali destek programlarından 73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı.

OKA, 2019 yılında yürüttüğü çalışmalara ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile birlikte Ajans, 2019 yılında da finansman enstrümanlarını etkili uygulamalara dönüştürüp, bölgedeki tüm aktörlerinin katılımı ve katkılarıyla araştırma, analiz, planlama, eğitim, yatırım ve tanıtım çalışmalarını ortaya koyup, bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğu başarılı bir yılı geride bıraktığı ifade edildi.

73 adet projeye 34 milyon TL hibe sağlandı

2019 yılında OKA tarafından 34 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılarak "Turizmin Altyapısının Geliştirilmesi", "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm", "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi" Mali Destek Programları ilan edildi. 3 adet mali destek programı kapsamında toplamda 73 projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 milyon TL yatırıma ivme kazandırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına TR83 Bölgesi illerinden Samsun dahil edildi. OKA aracılığıyla Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulup desteklenmeye hak kazanan "Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi Projesi", "Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi" ve "Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi" ile birlikte bölgeye yaklaşık 10 milyon TL hibe çekildi. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2019 yılı Sosyal Gelişme Mali Destek Programı (SOGEP) dahilinde Samsun ilinden "Risk Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Meslek Bilinci Kazandırma ve İstihdam Desteği" ile "Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor" projeleri destek almaya hak kazanmış olup, projeler 2020 yılında uygulanmaya başlandı.

172 adet proje destek almaya hak kazandı

Ajansın destek vermekte olduğu güdümlü projeler "Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi", "Buzağı Can Sütü Projesi, Tokat Tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi" ve "Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi" de 2019 yılı içerisinde tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca 2019 Yılında OKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında 172 adet proje destek almaya hak kazanmış, Fizibilite Desteği Programı kapsamında 12 adet proje ile sözleşme imzalandı. Bu projelere 1,7 milyon TL hibe sağlanırken eş finansmanla birlikte toplam proje bütçeleri yaklaşık 3 milyon TL'ye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlendi. Bu kapsamda OKA tarafından Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi, GençBizz Lise Girişimcilik Programı Tanıtım Eğitimi, Usta Çırak Buluşması ve Atölye Çalışması gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu", 24 Aralık 2019 tarihinde Ajans tarafından düzenlenen "Gelecekte İş Konferansı" ile kamuoyuna tanıtıldı.

OKA tarafından yayımlanan raporda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonu ile uyumlu olarak 2019 yılında OKA öncülüğünde hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi projesi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlandı. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilmekte olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflendi. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması bekleniyor. OKA coğrafi işaretler ile ilgili edindiği bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bu alanın uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modellerinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model konulu Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasını 18 Nisan 2019 Perşembe günü ajansın Merkez Hizmet Binası'nda düzenlemiştir. 2019 yılında OKA tarafından yürütülen tüm bu çalışmaların ve daha birçok faaliyetin yer aldığı OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu'na www.oka.org.tr Yıllık Faaliyet Raporları alanından ulaşılabilmektedir." - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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