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OKA 2019 yılı proje teklif çağrıları il bilgilendirme toplantıları

41 dakika önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı proje teklif çağrıları kapsamında il bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

OKA 2019 yılı proje teklif çağrıları il bilgilendirme toplantıları, System.String[]
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı proje teklif çağrıları kapsamında il bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

OKA 2019 yılı "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" isimli mali destek programlarına ilişkin teklif çağrıları 17 Haziran itibarıyla kamuoyuna duyuruldu ve 21 Haziran itibarıyla Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun'da planlanan bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılara program hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden Amasya'da 151 kişi, Çorum'da 105 kişi, Tokat'ta 149 ve Samsun'da 133 kişi olmak üzere toplam 538 kişi katıldı.

Bilgilendirme ve tanıtım toplantıları il merkezlerinde açıklanan ve takvime uygun olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ilçelerinde devam edecek. İlçelerdeki toplantılara proje hazırlamayı düşünen kurumlardan teknik personelin katılımı önem arz ediyor.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ilçeleri bilgilendirme ve eğitim takvimine "https://www.oka.org.tr/UserFiles/files/2019BilgilendirmeveEgitimTakvimi_Guncel.pdf" bağlantısı üzerinden ulaşılabilir. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Tokat, Amasya, Samsun, Güncel
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