OKA Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Toplantıda, OKA İl Koordinatörü Erdin Güden ile Program Yönetim Birimi Uzmanı Dursun Demir , programa ilişkin katılımcılara bilgilendirme yaptı. - AMASYA

Büyük Amasya Oteli'ndeki programa, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ , ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin , daire amirleri ve diğer görevliler katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında oluşturulacak projeler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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