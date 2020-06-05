OKA bölgenin proje havuzunu güçlendiriyor - Son Dakika

OKA bölgenin proje havuzunu güçlendiriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ilinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması için proje havuzunun güçlendirilmesini amaçlıyor.

OKA bölgenin proje havuzunu güçlendiriyor, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ilinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması için proje havuzunun güçlendirilmesini amaçlıyor.

Fizibilite Desteği Programında, başarılı bulunan projelerin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanması sağlanıyor. 2 Mart 2020 tarihinde ilan edilen toplam bütçesi 2,9 milyon TL olan program kapsamında sağlık endüstrisi, doğa ve tarih turizmi, sosyal kalkınma, kaynak verimliliği, çevreye duyarlı üretim, ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesi, yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi gibi öncelikli alanlardaki projelere destek veriliyor. Bu kapsamda programın ilan tarihinden bu yana alınan 7 proje başvurusu başarılı bulundu.

Tokat İl Özel İdaresinin uygulayıcısı olduğu "Modüler Kütüphane Konsept Projelerinin Hazırlanması Projesi"nde, modüler kütüphane altyapısının Tokat genelinde yaygın bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik konsept projeler hazırlanacak.

"Yaşam Beceri ve Ahşap Metal Atölyeleri Fizibilite Projesi"nde, başvuru sahibi Tokat Valiliği yaşam beceri atölyeleri, ahşap, metal, tasarım ve beceri atölyeleri konsept projelerinin hazırlanması faaliyetleri ile Tokat ilinde tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması için gereken proje altyapısını oluşturacak.

"Samsun İli Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Araştırılması"

Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu "Samsun İli Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Araştırılması Projesi"nde, kurulması planlanan Biyogaz tesisi için yatırım yerinin belirlenmesi, fon kaynaklarına başvurmak için gereken fizibilite çalışması ortaya konulacak, Samsun'un toplam atık miktarı ile üretilebilecek enerji miktarı hesaplanacak.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğünün "Genişleme Projesi ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması" projesinde, modern ve yüksek kapasiteli besi hayvancılığı üretim tesislerini barındıran bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmesi ile artan yer talebi üzerine, genişleme ihtiyacı belirlenerek genişleme senaryosunun maliyet ve ekonomik analizleri yapılacak.

Amasya İl Özel İdaresinin "Merzifon'un Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesi" ile, Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin "Taşova'nın Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesinde", Merzifon ve Taşova'da jeotermal kaynakların tarım, hayvancılık, elektrik üretimi ve turizm faaliyetlerinde değerlendirilip bölge ekonomisine katkı sağlanması için hazırlanan projelerin fizibilite etütleri yapılacak.

Amasya İli İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığının "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma - Biyogaz Tesisi ve Depolama Alanı Fizibilite Raporu Hazırlanması" projesinde, doğal kaynaklara aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların mümkün olan en üst düzeyde geri kazanımının sağlanarak, atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi için hazırlanan sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin fizibilite etüdü gerçekleştirilecek.

OKA 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı'na Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 28.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor olup, program hakkında detaylı bilgiye "www.oka.org.tr" kurumsal internet sitesinde "Başvurabileceklerim" sekmesinden ulaşılabiliyor. - SAMSUN

Samsun, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA bölgenin proje havuzunu güçlendiriyor - Son Dakika Ekonomi

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