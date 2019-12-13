OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Son Dakika Ekonomi

OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek

6 saat önce

Çorum'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 6 milyon 433 bin 504 lira hibe desteği sağlayacağı 11 yatırım projesiyle 9 milyon 332 bin 343 liralık yatırım yapılacak.

OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek, System.String[]

Çorum'da, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 6 milyon 433 bin 504 lira hibe desteği sağlayacağı 11 yatırım projesiyle 9 milyon 332 bin 343 liralık yatırım yapılacak.

OKA'nın Turizm Altyapısının geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm ile Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi mali destek programları kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Hibe almaya hak kazanan projelerin protokolünün imzalanması amacıyla valilik toplantı salonunda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, imza töreninde yaptığı konuşmada, OKA'nın Çorum'daki 11 projeye 6 milyon 433 bin 504 lira hibe desteğiyle toplam 9 milyon 332 bin 343 lira tutarında yatırım yapılacağını söyledi.

OKA'nın faaliyete başladığı 2009 yılından bu yana Çorum ve bölge illerinde yatırımları desteklediğine işaret eden Çiftçi, 2019 yılı hibe çağrılarında bölgeye toplam 34 milyon lira civarında hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Çiftçi, yatırımların Çorum ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekten çok güzel projeler geçti, seçme projeler destek almaya hak kazandı. Yönetim kurulumuza ve yöneticilere teşekkür ediyorum." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Gezen de hibe desteği almaya hak kazanan proje sahiplerini sözleşmeye uygun imalat yapma konusunda uyardı.

OKA'dan uzmanların denetleyeceği yatırım süreçlerinde sözleşmeye uygun olmayan imalatların hak edişlerinin ödenmeyeceğini vurgulayan Gezen, şunları kaydetti:

"Biz devletimizin parasını harcıyoruz. Sizden sözleşmeye sadakat bekliyoruz. Sözleşmede değişiklik düşündüğünüzde bizimle mutlaka uzlaşmanız ve sözleşme değişikliği yapmanız gerekmektedir. Sözleşmenin orijinaline uymayan imalatlar yaptığınızda hak ediş paketinizi ödemeyeceğiz. Allah kazancınıza bereket versin."

Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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