OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı - Son Dakika

OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında uygun proje başvurularının...

OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması adına ilana çıkıldı.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 23 milyon TL toplam kaynak tahsis edildi. Program çerçevesinde verilecek desteklerde aşağıda belirtilen asgari 200 bin TL ve azami 3 milyon TL arasında olacak. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25'inden az ve yüzde 75'inden fazla olamayacak. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2020 saat 23.59. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunlu. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanıyor. Taahhütname en geç 5 Ocak 2021 saat 17.00'ye kadar e-imza ile imzalanmak durumunda veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile ilgili detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi'ne "www.oka.org.tr" kurumsal web sitesinde Destekler/Başvurabileceklerim alanından ulaşılabiliyor. - SAMSUN

OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı
OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türk Lirası, kar, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur         
21:04
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 21:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OKA'dan 2020 yılı proje teklif çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei