OKA'dan 34 milyon lira bütçeli 3 hibe programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında 34 milyon lira bütçeli üç hibe programını açıkladığı bildirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında 34 milyon lira bütçeli üç hibe programını açıkladığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, girişimcilerin "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı", "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı" ve "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı"na 9 Eylül'e kadar başvurabilecekleri belirtildi.

Çorumlu yatırımcıların hibe programından yararlanmaya davet edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin lira, azami 2 milyon lira olacaktır. 7 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira olacaktır. 6 milyon lira bütçe tahsisi yapılan 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira olacaktır."

Açıklamada ayrıca, hibe çağrıları ile ilgili çarşamba günü Çorum TSO toplantı salonunda saat 14.00'te bilgilendirme toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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