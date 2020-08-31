OKA'dan Amasya'daki OSB'lere 500 bin liralık fizibilite desteği - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OSB Üst Kurulu çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını, Amasya'daki OSB'lerde gerçekleştirilecek kapsamlı projeler için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) toplamda 500 bin liralık fizibilite desteği sağlandığını söyledi.

Amasya OSB Üst Kurulu toplantısı, Vali Masatlı başkanlığında, Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya OSB, Merzifon OSB ve Suluova OSB'de kapsamlı projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Yapılan projelerle Amasya ekonomisinin gücüne güç katacaklarını ifade eden Masatlı,

"Projeler için OKA'dan toplamda 500 bin liralık fizibilite desteği sağlandı. İlimizdeki mevcut OSB'lerin genişleme alanları, izlenecek yöntemler ve altyapı sorunlarıyla alakalı yapılması gereken çalışmaları ele aldık. Ayrıca Taşova ilçemizde kurulması planlanan OSB ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi. Besi OSB ile ilgili altyapı konularını inceliyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Dursun Pazar, KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş, mevcut OSB'lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.