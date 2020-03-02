OKA'dan fizibilite ve teknik destek programı ilanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı için finanse edeceği "Fizibilite Desteği Programı" ve "Teknik Destek Programı"nı ilan etti.



OKA tarafından 2020 yılı için finanse edilecek 2020 Fizibilite Desteği Programı ve Teknik Destek Programı ilanları için bilgiler verildi. OKA tarafından yapılan yazılı açıklamada Fizibilite Desteği Programı için tahsis edilen toplam kaynağın 2 milyon 900 bin TL olduğu, Teknik Destek Programı için ise tahsis edilen toplam kaynağın 2 milyon TL olduğu bilgisi aktarıldı.



Fizibilite Desteği Programı ilanı hakkında OKA'dan yapılan açıklamada, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 'Fizibilite Desteği Programı' kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 2 Mart itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2 milyon 900 bin TL olup, yatırım tutarı 10 milyon TL'nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari tutar 30 bin TL, azami tutar 150 bin TL. Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için; asgari tutar: 30 bin TL, azami tutar: 250 bin TL olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında proje bütçesinin en az yüzde 20'si en fazla ise yüzde 75'i hibe olarak desteklenecektir. Başvurular için son tarih 28 Aralık saat 23.59'dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin ajansa teslim edilmesi en geç 31 Ocak Perşembe Saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir. Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi olan 2 milyon 900 bin TL'ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. Program detaylarına internet sitemizden ulaşılabilir" denildi.



Teknik Destek Programı



Teknik Destek Programı için yapılan ilanda ise şu bilgiler verildi:



"OKA, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için Teknik Destek Programı'nı 2 Mart itibarıyla başvuruya açmıştır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2 milyon TL olup; her bir proje için üst sınırlar, eğitim hizmeti talepleri için 25 bin TL, danışmanlık hizmeti talepleri için 35 bin TL olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında başvuru sahiplerine doğrudan hibe verilmeyecek, satın alma süreci ajans tarafından gerçekleştirilecektir. Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 28 Aralık Pazartesi Saat 23.59'dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin ajansa teslim edilmesi en geç 31 Aralık Perşembe Saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Program detaylarına internet sitemiz üzerinden ulaşılabilmektedir." - SAMSUN