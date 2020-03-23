OKA'dan ihracat yapmak isteyen firmalara destek - Son Dakika
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OKA'dan ihracat yapmak isteyen firmalara destek

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) dış pazarlara açılmak isteyen üretici işletmelere ücretsiz 'uygulamalı ihracat danışmanlık desteği' sağlayacağını duyurdu.

OKA'dan ihracat yapmak isteyen firmalara destek, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) dış pazarlara açılmak isteyen üretici işletmelere ücretsiz 'uygulamalı ihracat danışmanlık desteği' sağlayacağını duyurdu.


Başvuru yapacak işletmeler için daha önce hiç ihracat yapmamış olmaması şartı arandığını belirten OKA tarafından verilecek desteğin işletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeyine uygun olarak tasarlanacağı, danışmanlık desteğinin uygulama sürecinin 8 ay olarak planlandığı ve programa Amasya, Çorum, Samsun ile Tokat illerinden toplam 20 firmanın dahil edileceği bildirildi.


Program kapsamında firmaların ihracat sürecinin tüm aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen ihracat yapabilecek kapasiteye gelmesinin hedeflendiği, firmalar için mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmalarının yapılması, ihracata uygun ürünlerin belirlenmesi, ihracat stratejisi belirlenmesi, hedef pazarların tespiti ve pazar analizi, rakip analizi raporları hazırlanması, görünürlük, reklam ve tanıtım faaliyetlerine destek olunması, hedef pazarlarda potansiyel müşteri bulunması ve iletişime geçilmesine destek olunması, potansiyel alıcılarla düzenli irtibatın sağlanması, ilk sipariş, numune gönderilmesi gibi işlemlerin yürütülmesi, bölgeye gelecek potansiyel alıcı bulunması durumunda destek sağlanması, ihtiyaç halinde iş görüşmelerine iştirak edilmesi, ilk ihracatın yapılması durumunda firmayla irtibat halinde gerekli iş ve işlemlerin koordine edilmesi konularında hizmetler sağlanacağı belirtildi. - SAMSUN

İhracat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:32 Kaynak: İHA

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