OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği - Son Dakika

OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği

26.04.2021 14:10
OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yapılan protokolle, Samsun Merkez OSB yaklaşık 2,2 milyon TL'lik teknik altyapı yatırımları ile desteklenecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yapılan protokolle, Samsun Merkez OSB yaklaşık 2,2 milyon TL'lik teknik altyapı yatırımları ile desteklenecek.

"2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Merkez OSB'nin Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi'ne yaklaşık 2,2 milyon TL'lik hibe desteği sağlanacak. Proje sözleşmesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Merkez OSB adına Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Eldemir, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin'in katıldığı törenle imzalandı. Proje kapsamında, enerji otomasyon sistemlerinin (SCADA) kurulumu ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve OSB'lerde yaşanabilirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Hedef kesintisiz enerji

Konu hakkında açıklama yapan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Fahri Eldemir, projenin genel amacının, OSB'de faaliyet gösteren üretim tesislerinin kaynak verimliliklerinin artırılması, kesintisiz ve kaliteli enerji taleplerinin yerine getirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretimde verimliliğin, sürdürülebilirliğin gelişmesine katkı sağlanmak olduğunu söyledi. Kesintisiz ve temiz enerjinin özellikle sanayideki kar marjını ve enerji verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Eldemir, "Sanayi tesislerinin büyümesi, elektrik enerjisine olan talep ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan güç problemleri enerjide kalite arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Üretim tesisleri tarafından; daha kaliteli enerji talebi teknolojik cihazların kullanımının artmasıyla birlikte artmakta olup, bu üretim tesisleri için ideal olan enerji, kesintisiz enerjidir. Samsun-Merkez OSB tarafından hazırlanan bu proje ile üretim tesislerinin bu temel ihtiyaç ve talebinin karşılanması en önemli hedeflerdendir. Yine proje kapsamında; Samsun-Merkez OSB içerisindeki bir kısım caddeler üzerindeki havai hatların yer altına alınması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Üretim tesislerinin talepleri ve beklentileri sonucunda enerji kesintilerinin minimuma indirilmesi, kesintisiz ve temiz enerji sağlanması sonrasında sanayicilere sunulacak enerjinin arz güvenliği için enerji kalitesinin sürekli takibi proje kapsamında kurulacak izleme sistemi ile sağlanacaktır. Enerji izleme sistemi SCADA kurulumu ile arızanın kaynağı ve etki alanının otomasyonla belirlenmesi, anında müdahale edilmesi amaçlanmaktadır" dedi. - SAMSUN

OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği

Samsun Merkez, Türk Lirası, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği - Son Dakika Ekonomi


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