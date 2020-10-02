OKA'dan OSB'lere 23 milyon lira destek - Son Dakika

OKA'dan OSB'lere 23 milyon lira destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin, "TR83 Bölgesi'ndeki OSB'lerin yatırımcılar için cazibesini artırmak istiyoruz.

OKA'dan OSB'lere 23 milyon lira destek, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin, "TR83 Bölgesi'ndeki OSB'lerin yatırımcılar için cazibesini artırmak istiyoruz. Bu amaçla OSB alanlarında uygulanacak projelere toplam 23 milyon TL'lik kaynak aktarmayı planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları olarak il düzeyinde koordinasyonun sağlanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilmesi çerçevesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda Samsun'da 2020 yılının 3. toplantısı düzenlendi.

Toplantı Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında video konferans şeklinde gerçekleştirildi. 1 Ekim 2020 Perşembe günü yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Taner Kavasoğlu, OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin, OKA Samsun Yatırım Destek Ofisi (YDO) İl Koordinatörü Emre Arslanbay, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü adına Nedim Tuna, TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, Samsun Teknopark Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç ve Bafra OSB Müdürü Recai Akçer katıldı.

2020 yılı 3. çeyrek faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı ve yeni iş birliklerinin değerlendirilmesi gündemiyle düzenlenen toplantıda, OKA Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin tarafından, 30 Eylül 2020 itibarı ile ilan edilen OKA Katma Değerli Üretim Altyapısının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında bilgi verildi.

Organize sanayi bölgelerine 23 milyon lira destek

İ. Ethem Şahin toplantıda, temel amacın organize sanayi bölgelerine (OSB) teknik alt yapının desteklenmesi olduğu vurgulayarak, "Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesini geliştirerek, TR83 Bölgesi'ndeki OSB'lerin yatırımcılar için cazibesini artırmak istiyoruz. Bu amaçla OSB alanlarında uygulanacak projelere toplam 23 milyon TL'lik kaynak aktarmayı planlıyoruz. DOKAP tarafından 2021 yılında Yatırım Programına önerilen 'Sanayi Ekosisteminin Desteklenmesi' programı da başlaması halinde bu Mali Destek Programını destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Samsun Yatırım Destek Ofisi (YDO) İl Koordinatörü Emre Arslanbay, YDO faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, teşvik kapama işlemleri noktasında Yatırım Destek Ofisi çalışmalarının sorunsuz olarak devam ettiğini belirterek, "Yatırımcılara ve kamu kurumlarına ilçelerimizin daha avantajlı olan yatırım teşvik uygulamaları ile bilgilendirmeler devam etmektedir. Komşu illerin ilçelerine göre oluşan dezavantaj ortadan kalkmıştır. Yakın vadede bu ilçelerdeki yatırımların artacağı düşünülmektedir.

TR83 Rekabetçilik ve Dış Ticaret Merkezi faaliyetleri kapsamında Bölgemizdeki firmalara tamamen ücretsiz olarak danışmanlık yapılmakta, ihracat istihbarat bilgileri/ potansiyel müşteri bilgileri paylaşılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde 108 firmaya birebir ücretsiz hizmet verilmiştir. Bilgi verilen firmalardan 3 tanesi ihracat gerçekleştirmiştir. Uygulamalı İhracat Danışmanlığı Programıyla, bölgede 20 firmaya destek verilmektedir. Samsun'da hizmet verilen 5 firmadan 1 mermer firması Bosna Hersek'e ihracat gerçekleştirmiştir. Pandemiden dolayı talep azalmakla beraber önümüzdeki dönemde faaliyetlerin hızlandırılması hedeflenmektedir. Firmaların ihracat kapsamında cesaret eksikliği görülmektedir; bu kapsamda da firmalar desteklenmektedir" diye konuştu.

1 milyon 250 bin TL melek yatırım

Katılımcı kurum temsilcileri tarafından ilgili dönemdeki faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeler bağlamında, öne çıkan konulardan biri de 21 Şubat 2020 tarihinde OKA Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeni Nesil Yatırımcılık" konulu panelden sonra kazanılan melek yatırım konusu oldu.

Samsun Teknopark Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş konu ile ilgili, panel sonrasında bir firmanın melek yatırım kazandığını belirterek, "Firma 1 milyon 250 bin TL değerlemeyle ilk yatırımını almıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Samsun Teknopark desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımların devamının gelmesi hedeflenmektedir" şeklinde bilgi verdi.

Bir sonraki toplantının salgın şartları doğrultusunda 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesine, katılımcı kurumların faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlarda bilgi paylaşımı yapılmasına karar verildi. - SAMSUN

OKA'dan OSB'lere 23 milyon lira destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ethem Şahin, Sekreter, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA'dan OSB'lere 23 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi

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