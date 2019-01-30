Oka'dan Sağlık Müdürlüğünün Projesine Destek

Çorum Sağlık Müdürlüğünün "Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım" projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) destek almaya hak kazandı.

Çorum Sağlık Müdürlüğünün "Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım" projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) destek almaya hak kazandı.



Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme programları içeren projenin protokolü, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın tarafından imzalandı.



Sobacı, il müdürlüğündeki imza töreninde yaptığı açıklamada, sağlıklı ve mutlu bir il olmak için projeler geliştirdiklerini söyledi.



"Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım" projesinin de bu amaçla hazırlandığını dile getiren Sobacı, "Amacımız, insan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyarak sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak, herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir il olmaktır." dedi.



Bu hedefin gerçekleştirilmesinde sağlık personeline önemli görev düştüğünün altını çizen Sobacı, şunları kaydetti:



"Projenin amacı, kurumumuzda merkez ve 13 ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinde etkili iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme, ikna ve empati kurma becerilerini kazandırmak, kişisel farkındalığı artırmak, mesajların etkin iletilmesini, iletişim kopukluklarının azaltılmasını, aynı zamanda sağlık kurumumuzun yapısını, örgütlenişini ve sağlık hizmeti sunumunu hasta ve hasta yakını ile bir iletişim kanalı olarak geliştirmektir."

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