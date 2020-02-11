OKA'dan Samsun Teknopark'a Destek - Son Dakika
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OKA'dan Samsun Teknopark'a Destek

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına(OKA) yaptığı kalite yönetim sistemi eğitimine ilişkin teknik destek başvurusu kabul edilen Samsun Teknopark, OKA ile destek koşullarını ve kapsamını içeren bir protokol imzaladı.

OKA'dan Samsun Teknopark'a Destek, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına(OKA) yaptığı kalite yönetim sistemi eğitimine ilişkin teknik destek başvurusu kabul edilen Samsun Teknopark, OKA ile destek koşullarını ve kapsamını içeren bir protokol imzaladı.


Rektörlükte yer alan yeni Senato Salonunda düzenlenen imza töreninde; OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mehmet Kuran, protokolü imzalayarak protokolün hayırlı olmasını diledi. İmza töreninde Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak da hazır bulundu.


"Samsun Teknopark'la iş birliğini derinleştirmek istiyoruz"


OKA'nın Samsun Teknopark'ın birçok faaliyetine destek verdiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mehmet Kuran, destekleri için OKA'ya teşekkür etti.


OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise, "Samsun Teknopark'ın bu projede yararlanıcı olması, özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında yapacağımız çalışmalar için kurumumuzun elini güçlendiriyor. Samsun Teknopark'la iş birliğini derinleştirmek istiyoruz. 2020 yılında ortak gerçekleştireceğimiz birçok faaliyetin planını da yapmaya başladık" dedi.


Protokol kapsamında, Samsun Teknopark'ta yürütülen faaliyetlerin kalite yönetim sistemi çerçevesinde daha da nitelikli olması amacıyla Samsun Teknopark çalışanlarına kalite yönetim sistemi, bilgi güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği konularında 8 günlük eğitim verilecek. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
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