OKA'dan Sungurlu OSB'ye destek kararı - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sungurlu Organize Sanayı Bölgesi'nin de yer aldığı 15 projeye destek kararı verdi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Sungurlu OSB'nin bazı eksikliklerinin giderilerek, yatırımcı çekmesini sağlamak amacıyla 'Çevre Dostu Sungurlu OSB' projesi hazırladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Sungurlu OSB'nin de yer aldığı 15 projeye destek kararı verdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 23 milyon TL bütçeli "2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nda 15 projeye destek sağlanacağı açıklandı.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde hizmet kalitesinin artırılarak OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB'lerin yatırım cazibesinin artırılması amacıyla ilan edilen programın değerlendirme süreci sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten OKA, toplam 23 milyon TL bütçesi olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı 30 Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti. 29 Ocak 2021 tarihinde başvuru süreci sona eren proje teklif çağrısı için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan 19 proje başvurusu sunuldu. İdari, teknik ve mali değerlendirme süreçlerinden geçen aday projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı bulunan projeler, 23 Mart Salı günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kamuoyuna duyuruldu. Sungurlu OSB'nin bazı eksikliklerinin giderilerek, yatırımcı çekmesini sağlayacak.

Konu hakkında açıklama yapan Sungurlu Kaymakam Fatih Görmüş, "Organize Sanayi Bölgemize katkı yapmak amacıyla hazırladığımız projenin değerlendirme süreci tamamlanmış ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada Çevre Dostu Sungurlu OSB isimli projemiz desteklenecek projeler içerisinde açıklanmıştır. Projemizle Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin kanalizasyon arıtması yapılacaktır. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diler, projeyi hazırlayan İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray'a emeklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM