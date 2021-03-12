OKA'dan tecrübe paylaşımı - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), OKA'nın bölgesinde hayata geçirdiği iyi uygulama örneklerinin incelenmesine yönelik 'Tecrübe Paylaşımı Programı'nda bir araya geldi.

10-12 Mart 2021 tarihlerini kapsayan programda FKA İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi uzmanları OKA'nın TR83 Bölgesi'nde uyguladığı iyi uygulama örneklerine ilişkin incelemelerde bulundu, uygulama çalışmaları ile ziyaretler gerçekleştirdi.

Tokat Yatırım Destek Ofisi (YDO) uzmanları eşliğinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Küçük Sanayicilerin Büyük İş Birliği" projesi ile kurulan Tokat Ortak Kullanım Tesisi ziyareti ile başlayan program, Samsun YDO ile Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanları eşliğinde Ajans'ın Samsun merkez hizmet binasında OKA liderliğinde kurulan TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi çalışmalarını özetleyen bir sunum ve firmalarının da katılımıyla gerçekleştirilen ihracat pazar istihbaratı pratik uygulamaları ile devam etti.

Programın son gününde ise TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi'nin protokol uygulama ortaklarından olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yetkilileriyle toplantı yapıldı. Ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyetlerine devam eden "Amesia Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi" ziyaret edilerek program sona erdi. - SAMSUN