OKA'dan TR83 Bölgesi için rapor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OKA'dan TR83 Bölgesi için rapor - Son Dakika Ekonomi

OKA'dan TR83 Bölgesi için rapor

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Hedef Pazar Analizi Raporları" hazırlıyor.

OKA'dan TR83 Bölgesi için rapor, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), "TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Hedef Pazar Analizi Raporları" hazırlıyor.


2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, OKA öncülüğünde ve koordinasyonunda; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ile hayata geçen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezinin, TR83 Bölgesi'nde yer alan KOBİ'lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.


12 firma ve 4 sektör için hedef pazar analizi raporu


Belirlenen hedef doğrultusunda 2020 yılında OKA tarafından, bölgenin uzmanlaşma alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine sağlanması için 12 firma ve 4 sektör hedef pazar analizi raporu için hazırlık çalışmaları başlatıldı.


Çalışmalar kapsamında bölge illerinde; mermer, değirmen makineleri, mobilya ve yaş-meyve sebze sektörleri raporları hazırlanacak; ayrıca makine, mermer, metal, medikal, gıda ve tekstil sektörlerinden ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla belirlenen firmaların da hedef pazar analizleri yapılacak.


Nisan ayında tamamlanması öngörülen rapor içeriklerinde; ürün tanımı, müşteri profili, hedef endüstri, matris hedef pazar, hedef ülkenin belirlenmesi, ürün ihracat gereksinimleri, ülke açıklamaları, ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar, pazara giriş stratejisi gibi bilgiler yer alacak. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soygun için girdiği poligonda, aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:15:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OKA'dan TR83 Bölgesi için rapor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]