OKA'dan üretim altyapısına 23 milyonluk destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 23 milyonluk destek ile organize sanayi bölgelerinde (OSB) katma değerli üretimin altyapısını güçlendirecek.

Akıllı sistemlerden atık su ve enerji altyapı iyileştirmelerine, çevre dostu uygulamalardan girişimcilik merkezlerine kadar OKA, OSB'lerde uygulanacak katma değerli üretim altyapı projelerine 23 milyonluk destek sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 30 Eylül tarihinde ilan ettiği Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın sonuçlarını 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla açıkladı. TR83 Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde hizmet kalitesinin artırılarak OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB'lerin yatırım cazibesinin artırılması amacını taşıyan program kapsamında bölgeden toplam 15 proje destek almaya hak kazandı.

Akıllı sistemler ile daha kaliteli ve verimli hizmet

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce yürütülecek 24 aylık "Akıllı Şebeke" projesi ile akıllı şebeke sistemine dönüşümle sanayi tesislerine verilen hizmetlerin kesintisiz, kaliteli ve verimli olarak sunulması ve takip edilmesi amaçlanıyor.

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde uygulanacak "Tokat OSB Dijital Altyapı" projesi ile Tokat OSB'de SCADA sistemi kurularak, dijital altyapı sağlanacak. Böylece daha hızlı ve etkin hizmet sağlanacak.

Samsun Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin uygulayacağı "Bafra OSB Hizmet Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" ise bölgede kurulacak otomatik sayaç okuma sistemi OSOS ile bölgede yer alan elektrik ve su sayaçlarının entegrasyonuyla bütün sayaçların hızlı ve etkin bir şekilde, web tabanlı olarak, mevzuat ve yükümlülüklere kolayca uyum sağlayabilecek yapıda firmalar tarafından kullanılmasını hedefliyor.

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 12 ay süreli olarak uygulanacak "Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm" projesi ile OSB'ye OSOS ve enerji izleme ve uyarı sistemi kurularak kurumsal kapasitesi artırılacak ve enerji ölçümlerinde zaman ve işgücü kaybı önlenecek. Enerji izleme ve uyarı sistemi ile firmaların enerji takibi akıllı sistem ile yönetilmesi sağlanacak, elektrik altyapısı yenilenecek ve OSB'nin fiber optik altyapısının oluşturulacak.

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin "Havza OSB, Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor" projesi Havza OSB'de kurulacak yaşam merkezi ile yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluşturulmasını ve OSOS Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kurulumuyla enerji verimliğini sağlayacak.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yürütücülüğündeki "Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi" projesinde OSB'nin elektrik altyapısının güçlendirilmesi ile üretim tesislerine kesintisiz üretim alt yapısı sağlanacak. Havai hatların yer altına alınması ile bu hatlardan kaynaklı arızalar ortadan kaldırılacak, dağıtım merkezine yeni hücreler eklenmesi ile gelen hatların ayrılması sonucunda üretim tesislerinin herhangi birinde oluşan arızanın diğer tesislere olan etkisi azaltılacak ve enerji izleme sistemi SCADA kurulumu ile OSB'deki enerji kalitesi takibi yapılabilecek.

Çevresel altyapıyı iyileştirecek projeler

Zile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün, 24 ay sürecek "Zile OSB Su Altyapısını İyileştirme ve Geliştirme" projesi OSB Altyapısının en önemli ayağı olan "Su Altyapısının İyileştirilmesi" üzerine konumlandırıldı. Proje ile su sistemindeki boru hatlarının yenilenerek ve mevcutta bulunan su deposunun içme suyu depolayacak şekilde steril ve hijyenik hale getirilecek. Yangın hidrantları ana sistemden ayrılacak, eski vanalar değiştirilerek su kaçaklarının önüne geçilecek. Projenin bir diğer ayağında su deposuna elektrik hattı çekilmesi, bulunuyor. Bu süreçte, su deposu çatısının üzerine "güneş enerjisi panelleri" yerleştirilerek; hem elektrik ihtiyacının azaltılması, hem de bölgede rol model olunması planlanıyor.

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün "Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor" projesi ile Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin çevresel altyapının iyileştirilerek yaşanabilirliğinin ve OSB doluluk oranının artırılmasını amaçlıyor. Bu amaçla OSB'de bulunan firmaların gerekli su ihtiyacının karşılanması için ishale hattı çekilerek su deposu yapılması hedeflenmektedir.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğü'nün "Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Geliştirilmesi" projesi kapsamında OSB içerisindeki bozuk ve ulaşımı zorlaştıran yol temelinde iyileştirme yapılarak parkeli yol haline getirilecek.

Atık su bertarafını çözecek çevre dostu uygulamalar

Niksar Organize Sanayi Bölgesi'nin "Niksar OSB Evsel Atıksularına Yönelik Yenilenebilir Enerji Destekli Arıtma Sistemi Kurulması" projesi kapsamında Niksar OSB'den kaynaklı evsel nitelikli atıksulara yönelik entegre arıtma sistemi kurulması ile OSB'nin temel altyapı standartlarının mevzuata uyumu sağlanacak ve çevresel altyapısı iyileştirilecek.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nin "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirmesi" projesi ile OSB içerisindeki 140 adet hasarlı kanalizasyon/rögar kapakları, yağmur suyu bacaları, çemberler değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafiğine uygun hale getirilecek, OSB içerisindeki ulaşımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline getirilecek, OSB'deki içme suyu deposunu besleyen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak ve 90kW'lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak elektrik maliyeti düşürülecek.

Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanacak, "Çevre Dostu Sungurlu OSB" projesi ile 24 ay süresince OSB Arıtma Tesisinin inşa edilmesi sonucunda endüstriyel atıklar ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertaraf edilerek, çevresel altyapı iyileştirilecek.

Amasya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün "Amasya Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapılarının ve Yatırım Ortamlarının Geliştirilmesi" projesi sayesinde Amasya OSB'de, mermer kırma-eleme tesisi ile zemin üstü elektronik tır kantarının kurulması, sıfır atık çöp konteynerleri alınması ve trafo binalarının yenilenmesi amaçlanıyor.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nin "Atık Su Arıtma Tesisi" projesi kapsamında OSB'ye kurulacak Atıksu Arıtma Tesisi ile ortamın kirlilik yükü azaltılıp, mevzuat gereği uygun deşarj sağlanacak. Bu hedef ile çevresel açıdan önem arz eden evsel ve endüstriyel atıksu sorununa sağlıklı bir çözüm sunarak Turhal OSB'de sunulan hizmetlerin kalitesi artırılarak OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimlilikleri de artırılacak.

Girişimci Kent Girişimci Teknokent

"Girişimci Kent Girişimci Teknokent" projesi Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülecek olup, proje ile Teknokent bünyesinde girişimcilik merkezi, kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi kurulacak. Böylelikle sosyal ve teknik alt yapı geliştirilerek Teknokent Çorum OSB firmaları ve potansiyel girişimciler için cazibe merkezine dönüştürülecek. - SAMSUN