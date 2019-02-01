Oka Emıtt 2019'da

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), dünyanın dört büyük turizm fuarından biri olan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), dünyanın dört büyük turizm fuarından biri olan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı.



Ajans, uzmanları temsilciliğinde bölge illerinin tanıtımı için Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, belediyeleri ve özel sektör temsilcileriyle birlikte açılan stantlarda, Orta Karadeniz Bölgesi'nin; doğal, tarihi, kültürel değerleri ile yöresel zenginliklerini tanıtmak üzere 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri boyunca İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicileriyle bir arada olacak. Ziyaretçilerini 3. salon, B222 numaralı stantta ağırlayan OKA, stantlarda tanıtım broşürü, harita, tanıtım filmi, boyama kitabı gibi materyallerle bölge tanıtımı yaparken; ziyaretçilerine birbirinden özel yöresel lezzetlerin ikramını da yapıyor.



EMITT'te bu yıl Asya, Avrupa, Uzak Doğu ve Latin Amerika kıtaları dahil 100'den fazla ülkeden 700'ü aşkın davetli tur operatörü ağırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara dünyanın dört bir tarafından katılım sağlanıyor.



OKA da turizm sektöründe ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan EMITT turizm fuarına, hizmet bölgesinde yer alan 4 ili ile birlikte katılım sağlayarak fuarın sağladığı birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektörde Orta Karadeniz Bölgesi'nin adını duyurmayı amaçlıyor. - SAMSUN

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