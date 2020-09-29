OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı - Son Dakika

OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Organize Sanayi Bölgeleri'nin sanayi alt yapısının iyileştirilmesine yönelik "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 23 milyon liralık hibe desteği sağlanacak.

OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Organize Sanayi Bölgeleri'nin sanayi alt yapısının iyileştirilmesine yönelik "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 23 milyon liralık hibe desteği sağlanacak. Hibe programına müracaatlar 30 Eylül'de başlayacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda bir açıklama yapan OKA Dönem Başkanı ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kalkınma Ajanslarının sorumlu oldukları bölgelerde, yerel ihtiyaçlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projelere mali ve teknik destek sağladığını hatırlatarak, "OKA da aynı şekilde kurulduğu günden bu yana sayıları bine yakın projeye destek vermiştir. Bugün bu toplantımızda Kalkınma Ajansımız tarafından uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları hakkında istişareler yapacağız, projelerin mevcut durumları ve projelerde karşı karşıya kalınan gecikmelerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler ile koordinasyonu gerektiren hususlar da yönetim Kurulu üyelerimizin katkıları alınacaktır" dedi.

Bu yıl fizibilite desteği açısından verimli bir yıl olduğunu anlatan Vali Çiftçi, "İllerimizdeki potansiyel yatırım konularında uygulama projelerinin hazırlanması, yatırımların mali ve fiziki etütlerinin yapılması için etkili bir destek mekanizması olan fizibilite desteği kapsamında 2020 yılında 18 adet proje ile toplam 2,6 milyon TL tutarında destek sözleşmesi imzalanmıştır. Toplantımızda, bölge illerimizde yatırım fikirlerinin önünü açan fizibilite desteği programına ilave bütçe tahsisi konusunu ele alacağız" diye konuştu.

'OSB'lere 23 milyon liralık destek'

Organize Sanayi Bölgeleri'ne yönelik hibe programı hazırlandığını kaydeden Vali Çiftçi, "Ajansımız, illerde yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi yatırımlarının teşviki konularında da destekler vermektedir. Bu yönde, OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelere verimli hizmet sunumu ve OSB'lerin istihdam, ihracat ve üretim açısından katma değeri yüksek yatırımlar için cazibesinin artırılması amacı ile hazırlanmış olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na başvurular da 30 Eylül 2020 itibarıyla başlayacaktır. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2020 Pazartesi günü olarak belirlenen program ile 23 milyon TL mali destek sağlanacaktır. Detaylarını Ajansımızın internet sitesinden bulabileceğiniz bu mali destek programının illerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin ile diğer yetkililer katıldı. - ÇORUM

OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı
OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Organize, Eylül, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA Eylül ayı toplantısı Çorum'da yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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