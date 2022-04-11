OKA Fizibilite Desteği Programı için 1 milyon lira destek verecek - Son Dakika
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OKA Fizibilite Desteği Programı için 1 milyon lira destek verecek

11.04.2022 17:44
OKA Fizibilite Desteği Programı için 1 milyon lira destek verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 1 milyon lira bütçeli Fizibilite Desteği Programı'nı ilan etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 1 milyon lira bütçeli Fizibilite Desteği Programı'nı ilan etti.

OKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde hayata geçirilecek fizibilite projeleri için destek programının ilan edildiği duyuruldu.

Fizibilite Desteği Programı ile bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Belirlenen üç öncelik başlığı ile Fizibilite Desteği Programı'nda, Sonuç Odaklı Programlarına (SOP), Bölge Planı'na ve büyük ölçekli proje tasarımlarına uygun olan çalışmalara öncelik verileceği aktarıldı.

Buna göre, Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi, Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı'nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının destekleneceği bildirildi.

Programdan, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezlerinin yararlanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, başvuruların, KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 1 Mayıs'tan 15 Haziran'a kadar, taahhütnamelerin tesliminin ise 22 Haziran'a kadar yapılabileceği kaydedildi.

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Yatırım, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OKA Fizibilite Desteği Programı için 1 milyon lira destek verecek - Son Dakika


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