OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı - Son Dakika

OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı

04.12.2020 15:46
OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki öncelikli alanlara yönelik 26 projeye verdiği 3.4 milyon TL destekle tamamladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki öncelikli alanlara yönelik 26 projeye verdiği 3.4 milyon TL destekle tamamladı.

Program kapsamında 3 milyon 480 bin TL'lik destek bütçesinin tamamı başta belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri (KHGB), il özel idareleri ve Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere 26 paydaş kurumun başvuru sahibi olduğu başarılı projelere tahsis edildi.

Ajans, enerji, altyapı (sosyal altyapı ve organize sanayi bölgeleri altyapısı), tarım ve turizm sektörlerinde, biyogaz tesisi potansiyelinin araştırılmasından, jeotermal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına; atık su arıtma tesisi fizibilite raporundan, kentsel altyapı ve rekreasyon projesine; uluslararası gıda ve tarım üssü kurulumu fizibilitesinden, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi fizibilitesine kadar bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılabilmesine yönelik projelere destek veriyor.

OKA 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin tamamına ilişkin listeye www.oka.org.tr kurumsal internet sitesinde "Uygulanmakta olanlar" sekmesinden ulaşılabiliyor. - SAMSUN

OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı
OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya, Samsun, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız         
14:17
Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei