OKA gençlere yönelik uluslararası projede - Son Dakika
Son Dakika Güncel OKA gençlere yönelik uluslararası projede - Son Dakika

OKA gençlere yönelik uluslararası projede

6 saat önce

Portekiz'den Porto Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu, Bulgaristan ile Norveç ortakları ile birlikte Türkiye'den Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) ortak olduğu MindTheGaps Projesi başladı.

OKA gençlere yönelik uluslararası projede, System.String[]

Portekiz'den Porto Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu, Bulgaristan ile Norveç ortakları ile birlikte Türkiye'den Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) ortak olduğu MindTheGaps Projesi başladı.


5-6 Mart 2020 tarihlerinde Porto Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen başlangıç toplantısı ile uygulanmaya başlanan proje, iki yıl süresince devam edecek. MindTheGaps Projesi Başlangıç Toplantısı'na proje lideri Porto Üniversitesi ile ortaklar olarak OKA temsilcileri ve Portekiz'den Apload Ltd., Bulgaristan'dan Sdrudzenıe Znam I Moga ve Norveç'ten Hogskolen I Innlandet temsilcileri katılım sağladı.


MindTheGaps Projesi


Avrupa Birliği Gençlik Politikası (2019-2027) önceliklerinden yakala, birleştir ve güçlendir, genç insanların yenilikçilik, kalite ve farkındalıklarını gençlik çalışmaları ile güçlendirmeyi hedefliyor. MidTheGaps Projesi bu stratejik amaca katkı sağlamak amacıyla, 15-18 yaş aralığındaki devlet koruması altındaki genç insanların yenilikçi eğitimler ile (Sosyal Medya Okuryazarlığı kapsamında, medya edebiyatı, kritik düşünebilme yetkinliği) bilgi ve işbirliği düzeylerini geliştirebilmeyi, medya okuryazarlığı ile sosyal içerme ve sosyal bütünleşmeyi sağlamayı, ortak dijital medya platformlarında değerler oluşturabilmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca bu amaç doğrultusunda oluşturacağı gençlik medya okuryazarlığı uygulamalı el kitabı, açık eğitim kaynakları, değerlendirme/ölçme dokümanları gibi çıktıları eğitim kurumlarında araçlara dönüştürme modeli üzerinde çalışacak. - SAMSUN

Bulgaristan, Portekiz, Porto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:02 Sağlık Bakanı Koca: "Sorun küresel, çözüm ulusal"
17:00 "Sahte madeni avro" operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyede
16:58 - Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey'de buluştu
16:57 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi
16:55 Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OKA gençlere yönelik uluslararası projede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]