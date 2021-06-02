OKA, Orta Karadeniz Bölgesi için ön fizibilite raporları hazırlıyor - Son Dakika

OKA, Orta Karadeniz Bölgesi için ön fizibilite raporları hazırlıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi için ön fizibilite raporları hazırlanıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi için ön fizibilite raporları hazırlanıyor.

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Bölge illerinde potansiyeli bulunan sektörlere yönelik yatırım fırsatlarını analiz eden 19 adet ön fizibilite raporu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak, devlet desteklerinin tek bir platformda toplandığı www.yatirimadestek.gov.tr internet sitesinde yatırımcıların istifadesine sunuldu.


19 alanda teknik, ekonomik ve mali analizler yatırımcılara yol gösteriyor


Söz konusu ön fizibilite raporları ile Amasya'da, özel hastane yatırımı, termal turizm kompleksi, pişirici ürünler imalatı, teleferik hattı kurulumu, soğan işleme ve paketleme tesisi ve kanatlı kesimhane tesisi konuları olmak üzere 6 alanda; Çorum'da, galvaniz sıcak daldırma tesisi ile özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi kurulumu olmak üzere 2 alanda; Samsun'da kestane ağacı çiçeği çayı üretimi, defne kurutma, paketleme ve defne yağı üretimi ve serada sofralık domates üretimi olmak üzere 3 alanda; Tokat'ta ise termal sağlık kompleksi, peynir altı suyu tozu üretimi, dondurulmuş unlu mamullerin üretimi, kurutulmuş domates üretimi, mermer mozaik üretimi, blok ve işlenmiş mermer üretimi, seramik ev ve süs eşyaları üretimi ve tuğla üretimi olmak üzere 8 alanda yapılabilecek yatırımlar teknik, ekonomik ve mali açıdan analiz edildi.


Potansiyel sektörlerin analizi devam ediyor


Potansiyel sektörlere yönelik yeni ön fizibilite raporları hazırlık çalışmalarına devam eden OKA, sürecin tamamlanmasının ardından raporları "www.yatirimadestek.gov.tr" sitesinde yayımlamaya devam edecek. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Amasya, Samsun, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKA, Orta Karadeniz Bölgesi için ön fizibilite raporları hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi
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