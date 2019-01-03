Oka Programlarına Başvurular Başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA
), 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için "Teknik Destek Programı" ve "Fizibilite Desteği Programı" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 1 Ocak itibariyle ilana çıktı.
Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak.
"Teknik Destek Programı'nın bütçesi 700 bin lira"
Program bütçesi 700 bin lira olup, proje başına eğitim talepleri için 20 bin lira, danışmanlık ve diğer teknik destek talepleri için 30 bin lira azami destek sağlanacak. Program yıl boyu açık olup sözleşmeye bağlanan tutar 700 bin liraya ulaştığında online başvuru modülü otomatik olarak kapanacak. Programla ilgili detaylı bilgilere destekler-başvurabileceklerim sekmesi altından erişilebilecek.
"Fizibilite Desteği Programı ile kalkınma ve geliştirme amaçlanıyor"
Fizibilite Desteği ile ise programın genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite raporu ve eklerinin hazırlanması sağlanacak. Programın genel amacı, TR83 Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi.
"Programın bütçesi 1 milyon 200 bin lira"
Programın toplam bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup, proje başına destekler yatırım tutarı 10 milyon liranın altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için 50 bin liradan 150 bin liraya kadar, yatırım tutarı 10 milyon lira ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için 50 bin liradan 200 liraya kadar olacak. Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmekte olup ajans desteği, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 75'inden fazla ve yüzde 20'sinden az olamayacak.
Program yıl boyu açık olup sözleşmeye bağlanan tutar 1 milyon 200 bin liraya ulaştığında online başvuru modülü otomatik olarak kapanacak. Programla ilgili detaylı bilgilere ajans web sitesinden destekler-başvurabileceklerim sekmesi altından erişilebilecek. - SAMSUN