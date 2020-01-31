OKA, projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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OKA, projeleri masaya yatırıldı

6 saat önce

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) TR-83 Bölgesi ve Çorum' un gelişmesinde önemli payının olduğunu söyledi.

OKA, projeleri masaya yatırıldı, System.String[]

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) TR-83 Bölgesi ve Çorum' un gelişmesinde önemli payının olduğunu söyledi.


OKA Çorum Yatırım Destek Ofisini ziyaret eden Vali Yardımcısı Recep Yüksel'e İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın ajansın çalışmaları 2020 yılı sonuç odaklı programlarından sağlık endüstrisinin geliştirilmesi, kültür ve turizmi ekseninde şehirlerin markalaşması, katma değerli ihracatın artırılması ile yerel kalkınma fırsatlarıyla ilgili görüş ve projeler hakkında bilgi verdi.


Toplantının ardından açıklama yapan Yüksel, kurumlararası işbirliğine vurgu yaparak, KOBİ' lere yönelik ihracat başta olmak üzere kurumsal yapılanma, verimlilik, kalite ve insan kaynaklarının geliştirilmesinin öneminde değindi.


Türkiye'nin makro plan ve hedeflere erişme noktasında Çorum' un katkı yapmasını önemsediğini dile getiren Yüksel, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak projeler geliştirilmesi talimatı verdi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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