OKA-SAMÜ iş birliği - Son Dakika
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OKA-SAMÜ iş birliği

6 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Üniversitesi 'Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi'ni (TSGA) Orta Karadeniz Bölgesi'nde birlikte oluşturacak.

OKA-SAMÜ iş birliği, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Üniversitesi 'Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi'ni (TSGA) Orta Karadeniz Bölgesi'nde birlikte oluşturacak.


OKA, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi'nin (TSGA) iştirakçisi olarak, 2019-2020 yılı içinde Samsun ilindeki sosyal girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla görev yapıyor. Bu kapsamda TSGA Eğitici Eğitimleri'ne katılan OKA uzmanları ve gönüllü eğitmenler iş birliği ile 2019 yılında Samsun'da düzenlenen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri 2020 yılında da sürdürülüyor.


2020 yılının ilk eğitimi 24-25 Şubat tarihlerinde Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde sosyal girişimcilik adayı 22 katılımcı yer alırken; eğitim 2 gün süresince katılımcılara sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, kamu kurumlarıyla ilişkiler, Türkiye'den ve dünyadan sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında bilgiler verilmesi ve grup çalışmaları şeklinde uygulandı.


Eğitimin sonunda, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak tarafından katılımcılara sertifikaları veridi.


OKA ve Samsun Üniversitesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nde sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve geliştirmek üzere başlattığı bu işbirliğini, 2020 yılı içerisinde Çorum, Amasya ve Tokat illerinde düzenlenecek faaliyetlerle yaygınlaştırmayı planlıyor. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:08 Kaynak: İHA
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