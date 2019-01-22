Oka Yönetim Kurulu, Çorum'da Toplandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Ders Çalış" Diyen Annesini Boğazından Bıçaklayan ve Araya Giren Tıp Öğrencisi Kardeşini Öldüren Gencin İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var