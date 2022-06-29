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OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum'da yapıldı

29.06.2022 14:50
OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum'da yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında Çorum'da yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında Çorum'da yapıldı.

Hatipoğlu, Valilik toplantı salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla faaliyetlerini yürüttüğünü anlattı.

Faaliyetler arasında mali destek programlarının en bilinenlerden olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bölge illerimizde 13 yıldır proje geliştirme, destekleme ve izleme faaliyetlerini yürüten OKA, bu dönem zarfında binin üzerinde projenin hayata geçirilmesine destek vermiştir." dedi.

OKA'nın gelecek dönemde de artan ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta faaliyet ve desteklerini sürdüreceğine dikkati çeken Hatipoğlu, "2024-2028 Orta Karadeniz Bölge Planı hazırlıklarının devam ettiğini de hatırlatmak isterim. Bölge planını, ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması yaparak ve sorunlara gerçekçi çözümler önermesi için çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu açıdan bütün ilgilileri, geleceğe dair önerileri bulunan bütün paydaşlarımızı bu plana katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

YORUMLAR
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AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı; AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı; Çorum'un Osmancık ilçesinde selin tahribatını gidermek için çalışmalar sürüyor Çorum'un Osmancık ilçesinde selin tahribatını gidermek için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Karadeniz, Tokat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum'da yapıldı - Son Dakika

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