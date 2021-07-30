OKA yönetimi Amasya'da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Ajansımız portföyünde uygulaması devam eden 119 proje bulunmaktadır. Projelerinin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisiyiz" dedi.

Ajansın Amasya'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2021 yılının ilk yarısının korona virüs (Kovid-19) salgının etkisi altında geçtiğine işaret eden Vali Dağlı, "Üretim, istihdam, ürün ve hizmet tedariki başta olmak üzere pek çok alanda derinlemesine değişiklikleri yaşadığımız bir dönemin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla ülkemiz genelinde yeniden normalleşme süreci başladı. Biz de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları ile birlikte işbirliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz" diye konuştu.

Yeni gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar paralelinde yeni proje fikirlerinin olgunlaştırılmasının ileriki dönemde de ajans için en önde gelen hedef olacağını vurgulayan Dağlı, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) yeni proje fikirlerinin hayat bulması için önemli bir fırsattır. Proje fikirlerinin yıl içerisinde yapılacak istişare ve çalışmalarla geliştirilmesi, projelerin daha erken aşamada tespit edilebilmesi ve bu programlara yönelik daha uzun vadeli bir projeksiyonun yapılması için Ajansımız bünyesinde proje havuzu oluşturulacaktır. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın ev sahipliğindeki toplantıya Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA