Son Dakika Haberleri: Okan Alkan, 2 Yıl Daha Balıkesirspor Baltok'ta

Okan Alkan, 2 Yıl Daha Balıkesirspor Baltok'ta

31 dakika önce

Balıkesirspor Baltok iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Okan Alkan, 2 Yıl Daha Balıkesirspor Baltok'ta, System.String[]
Balıkesirspor Baltok iç transferde defans oyuncusu Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Okan Alkan, Balkes'e imza attı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan başarılı futbolcu ile yeniden anlaşan Balıkesirspor Baltok, 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 yıldır Balıkesirspor forması giyen Okan Alkan kırmızı-beyazlı forma altında 98 maça çıkarken, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Okan, bu sezon 14'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 16 maçta forma giyerken, bu maçlarda 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Okan Alkan bu sözleşme ile birlikte Balıkesirspor tarihinin en uzun süre forma giyen isimleri arasında yer almış olacak. Tecrübeli oyuncu, eğer sözleşmesi bitene kadar kulüpte kalırsa 7 yıl Balıkesir ekibinin forması giymiş olacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Okan Alkan, Balıkesirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını 'Eniştesiyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!

Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:45:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Alkan, 2 Yıl Daha Balıkesirspor Baltok'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]